Sakarya'da çıkan orman yangını Bilecik'e sıçradı: Köyler boşaltılıyor!

Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde 20 Temmuz saat 17.00 sıralarında orman dışı alanda çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar ulaştı. Havanın kararmasıyla birlikte yangının boyutu net şekilde ortaya çıktı. Geceyi aydınlatan alevler, hem Sakarya hem Bilecik’te büyük korkuya yol açtı. Dumanların Eskişehir'e kadar da ulaştığı öğrenildi.

Yangının çıkmasından itibaren müdahaleye başlayan ekipler, ikinci gün 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağıyla havadan, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle de karadan mücadele etti.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale dururken, karadan çalışmalar aralıksız sürdü.

6 KÖY BOŞALTILDI

Yangının yayılması üzerine Sakarya’da Hacılar ve Taşoluk mahalleleri ile Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz, Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köyleri tahliye edildi.

Bilecik Valiliği’nin aldığı kararla köylüler, önce hayvanlarını ardından eşyalarını güvenli bölgelere taşıdı. Bazı köylüler, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıldı. Tarlalarını süren 100’ün üzerinde yurttaş, alevlerin ilerleyişini durdurmak için gönüllü olarak mücadele etti.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün akşam yangınla ilgili son durumu Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde değerlendirdi.

Yumaklı, “Yangın, öğleden sonra Bilecik sınırlarına geldi. Şu anda Osmaneli sınırları içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerinden almış durumdayız. Bu faktör, bizim ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli” dedi.

Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde yoğun sis ve duman nedeniyle hava araçlarının saat 11.00’e kadar devreye giremediğini, ancak sonrasında hem havadan hem karadan müdahalelerin sürdüğünü belirtti. “Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbiren boşaltıldı. Bu köylerde üç ev, bir ahır, bir samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü” dedi.

DUMANLAR ESKİŞEHİR'E ULAŞTI!

Yangının dumanı, Osmaneli ilçesini tamamen kapladı. Rüzgarın etkisiyle yoğun duman Eskişehir’e kadar ulaştı. Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Mekece-Bozüyük karayolunun 0–22’nci kilometreleri yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Onlarca kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Mekece yönüne ulaşım Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı üzerinden sağlanıyor.

D-650 karayolu da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı, yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu tahliye edildi.

BELEDİYE YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Osmaneli Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anonsta, su tankı taşıyan traktör sahipleri ve hayvan taşıma aracı olan yurttaşlar yardım için bölgeye çağrıldı. Anonsta “Her araç bir hayat kurtarabilir” denildi.