Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir? Semih Şahin neden CHP'den ihraç edildi?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:45

Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okudu. Bir dönem, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi oldu. Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yapan Semih Şahin 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Bilecik Belediye Başkan'ı seçildi.

SEMİH ŞAHİN NEDEN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ?

CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

İçişleri Bakanlığı geçen şubat ayında Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

RÜŞVET OPERASYONU

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Suçüstü yakalanan Selçuk T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.

Mülkiye müfettişlerince Başkan Şahin hakkında ‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' uyarınca ön inceleme, ‘Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.