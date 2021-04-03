Semih Şahin, AKP dönemindeki ‘çoraklaşmanın’ kırıldığını söyledi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

CHP’li Bilecik Belediyesi’ne, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen afişleri nedeniyle organize şekilde saldırı başlatıldığını belirten Şahin, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından kadın platformları ve derneklerinin paylaştığı tepki metinlerini billboardlara taşıdıklarını belirterek “Farklı metinler vardı, bir tanesine yönelik tepki oluştu. Şiddetin toplumun tüm kesimlerinden gelebileceğine dikkat çeken bir metindi. Bunun içinden sadece öğretmen ve polisi cımbızlayarak karşı propaganda yapıldı. Ayrıca sosyal medya üzerinden bir troll saldırısı gerçekleştirildi. Ama biz yayımladığımız metnin arkasındayız. Kadına şiddet; kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin biz bunun karşısındayız, ana fikrimiz bu” dedi.

‘İLKLER YAŞANIYOR’

Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğumuz gibi kadının iş ve siyaset alanındaki etkisini artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Şahin şunları söyledi: “Bilecik 15 yıllık AK Parti döneminde özellikle kültürel anlamda çoraklaştırılmış, kadın ikinci plana atılmıştı. Kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırabilmek için bir kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. Kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer alabilmesi için kreşleri çok önemsiyoruz. Her mahalleye bir kreş sözümüz vardı, bunların ikisini açtık. İlk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu. Hemen ardından CHP ve İYİ Parti’nin Bilecik Merkez İlçe başkanlıklarına kadınlar aday oldu ve seçildiler. Bunlar da Bilecik’te ilklerdi.”