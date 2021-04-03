Semih Şahin, AKP dönemindeki ‘çoraklaşmanın’ kırıldığını söyledi
Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin, Osmanlı’nın kuruluş kenti Bilecik’i 15 yıl sonra kaybedenlerin “hazımsızlık” nedeniyle saldırıda bulunduklarını kaydetti.
CHP’li Bilecik Belediyesi’ne, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen afişleri nedeniyle organize şekilde saldırı başlatıldığını belirten Şahin, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından kadın platformları ve derneklerinin paylaştığı tepki metinlerini billboardlara taşıdıklarını belirterek “Farklı metinler vardı, bir tanesine yönelik tepki oluştu. Şiddetin toplumun tüm kesimlerinden gelebileceğine dikkat çeken bir metindi. Bunun içinden sadece öğretmen ve polisi cımbızlayarak karşı propaganda yapıldı. Ayrıca sosyal medya üzerinden bir troll saldırısı gerçekleştirildi. Ama biz yayımladığımız metnin arkasındayız. Kadına şiddet; kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin biz bunun karşısındayız, ana fikrimiz bu” dedi.
‘İLKLER YAŞANIYOR’
Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğumuz gibi kadının iş ve siyaset alanındaki etkisini artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Şahin şunları söyledi: “Bilecik 15 yıllık AK Parti döneminde özellikle kültürel anlamda çoraklaştırılmış, kadın ikinci plana atılmıştı. Kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırabilmek için bir kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. Kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer alabilmesi için kreşleri çok önemsiyoruz. Her mahalleye bir kreş sözümüz vardı, bunların ikisini açtık. İlk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu. Hemen ardından CHP ve İYİ Parti’nin Bilecik Merkez İlçe başkanlıklarına kadınlar aday oldu ve seçildiler. Bunlar da Bilecik’te ilklerdi.”
Video Haberler
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Sivas'ta 'Biontech' aşısına yoğun ilgi
- Üçüncü ittifak olacak mı? sorusuna yanıt verdi
- Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
- Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin
- Korkunç ölüm! Kafasının üzerinden geçti
- Çekmeköy'de korku dolu anlar
- Yürek burkan tesadüf
- Başkent'te akıl almaz olay
En Çok Okunan Haberler
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- 25 gün yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi
- AKP'den büyük zam teklifi
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- 'Pişman ederim' tepkisi
- YSK'den 'Gelecek Partisi' kararı