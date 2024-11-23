Bilecik-Eskişehir yolunda fabrika otobüsü kaza yaptı: 10 işçi yaralandı

Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir fabrikanın işçi servisine tırın arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

Bilecik-Eskişehir yolunda fabrika otobüsü kaza yaptı: 10 işçi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:26

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir fabrikanın işçi servisi yapan M.İ. idaresindeki 11 S 5165 plakalı otobüse, M.U. idaresindeki 13 KD 593 plakalı tır arkadan çarptı.

ÇOK SAYIDA İŞÇİ YARALI

Yaşana trafik kazasında otobüs içinde bulunan 10 işçi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çukurhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, Bilecik-Eskişehir karayolunda kontrolü bir şekilde tek şeritten verildi.


Etiketler: #112 Acil #acil servis #Bilecik

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