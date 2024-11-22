Eskişehir'de operasyon: Polisleri görünce kokain poşetini balkondan attı!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:14

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:24

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Yenibağlar ve Zafer mahallelerindeki 9 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

KOKAİN POŞETİNİ BALKONDAN BAHÇEYE ATTI

Polis Özel Harekat (PÖH) destekli baskınlarda şüpheliler İ.O., Y.E.C., M.A., E.K., V.T., M.C.T., K.S., Y.Ö. ve A.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 895 uyuşturucu hap, 220,96 gram kokain, 4,84 gram bonzai, 1,29 gram esrar, 0,28 gram metamfetamin, 2 pompalı tüfek ile 20 kartuş, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Fatih Mahallesi'ndeki baskın sırasında şüphelilerden birinin kokain dolu poşeti balkondan başka bir apartmanın bahçesine attığı anlar ise dron görüntülerine yansıdı.

"BAŞINI DİK TUT ANNE" DİYE BAĞIRDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2'si kadın 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yakınlarından biri 'Başını dik tut, anne' diye bağırırken, adliyeye elleri önden kelepçeli olarak götürülen kadın şüphelinin ağladığı görüldü.