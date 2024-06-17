Ordu'da 75 kişi 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye başvurdu
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu.
İlçenin Ağızlar Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.
Karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.
Genel durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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