Bayram yemeğinde zehirlenme şüphesi: 75 kişi hastaneye başvurdu

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde, bir davet yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 75 kişi hastaneye başvurdu.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:25
Bayram yemeğinde zehirlenme şüphesi: 75 kişi hastaneye başvurdu
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Olay, ilçeye bağlı Ağızlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurban bayramı dolayısıyla düzenlenen bir davet yemeğine katılan vatandaşların bir kısmı, yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve çeşitli şikayetleri bulunan toplam 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gürgentepe Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Şahıslar, yapılan kontrol ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şahısların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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