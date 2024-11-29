Bilecik'te odun yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var!

Bilecik'te seyir halindeki odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Üç kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te odun yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:18

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde Çukurören Köyü yolunda seyir halindeki 54 RG 625 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücü  Şaban P. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ensar K. ile İrfan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #Bilecik #kamyon #kaza #Odun

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