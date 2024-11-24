Bilecik'te mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Bilecik'te mevsimin ilk karı yağdı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 09:40

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Osmaneli’nin yüksek kesimlerinde bulunan, Belenalan, Ağlan, Boyunkaya ve Adliye köylerinde mevsimin ilk kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı.

Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Belenalan köy Muhtarı Mehmet Keskin, “Kar yağışı saat 17.00 itibarı ile yağmaya başladı. Kar yağışının böyle devam etmesi sonucunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir" dedi.


Etiketler: #Bilecik #Kar #kar yağışı

İlgili Haberler

AFAD duyurdu... Kars'ta korkutan deprem!

AFAD duyurdu... Kars'ta korkutan deprem!
Son dakika... Afyonkarahisar'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Afyonkarahisar'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Sakarya'da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan kamyon, eve daldı

Sakarya'da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan kamyon, eve daldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler