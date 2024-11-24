Bilecik'te mevsimin ilk karı yağdı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Osmaneli’nin yüksek kesimlerinde bulunan, Belenalan, Ağlan, Boyunkaya ve Adliye köylerinde mevsimin ilk kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı.
Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Belenalan köy Muhtarı Mehmet Keskin, “Kar yağışı saat 17.00 itibarı ile yağmaya başladı. Kar yağışının böyle devam etmesi sonucunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir" dedi.
Etiketler: #Bilecik #Kar #kar yağışı
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