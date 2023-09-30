Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Sakarya Nehri'nde bulundu.
Osmaneli-Sakarya kara yolu yakınlarından geçen Sakarya Nehri'nde ceset gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
3 GÜNDÜR ARANIYORDU
Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cesedin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gündür kayıp olarak aranan Murat Çam'a (43) ait olduğu belirlendi.
Çam'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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