Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Sakarya Nehri'nde bulundu.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 20:03
Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu
Abone Ol google-news

Osmaneli-Sakarya kara yolu yakınlarından geçen Sakarya Nehri'nde ceset gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 GÜNDÜR ARANIYORDU

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cesedin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gündür kayıp olarak aranan Murat Çam'a (43) ait olduğu belirlendi.

Çam'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Player Alanı
Bilecik ceset kayıp

İlgili Haberler

Kayıp ihbarı yapılmıştı: Uçurumda cesedi bulundu!

Kayıp ihbarı yapılmıştı: Uçurumda cesedi bulundu!
Karabağ'da yüzlerce cesedin kalıntıları bulundu

Karabağ'da yüzlerce cesedin kalıntıları bulundu
Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

En Çok Okunan Haberler