Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu

Yayınlanma: 30.09.2023 - 20:03

Güncelleme: 30.09.2023 - 21:09

Osmaneli-Sakarya kara yolu yakınlarından geçen Sakarya Nehri'nde ceset gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 GÜNDÜR ARANIYORDU

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cesedin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gündür kayıp olarak aranan Murat Çam'a (43) ait olduğu belirlendi.

Çam'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.