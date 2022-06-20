Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu maddi hasara neden oldu.
Bilecik'in Söğüt ilçesinin Geçitli Köyü'nde 20 dakika yağan ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi.
Köy, sağanak yağmur nedeniyle adeta göle dönerken, seralarda ceviz büyüklüğünde yağan doludan nasibini aldı.
Geçitli Köyü Muhtarı İsmail Pazvant, çiftçinin zararının çok olduğunu söyleyerek, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerin köylerine geleceğini hasar için incelemelerde bulunacağını söyledi.
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