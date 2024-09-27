Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kofçaz ilçesi kara yolundaki uygulama noktasını fark eden hafif ticari araç sürücüsü ters yönden kaçmaya çalıştı.
Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekiplerce kovalama sonucu durdurulan araçtan atlayan 2 düzensiz göçmen kırsal alanda, 9 düzensiz göçmen ise hafif ticari araçta yakalandı.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.S. de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: #yasa dışı bahis #yasa dışı
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