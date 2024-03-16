Bilecik'te feci kaza... 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 17:24

Güncelleme: 16.03.2024 - 17:24

Bilecik-Vezirhan karayolu Gülümbe rampalarında,Osmaneli istikametine seyir halindeki TIR sürücüsü Yasin Y., Gülümbe rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yatarak bayır aşağı kaymaya başladı. Kayan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen İbrahim Cumhur Karagülle idaresindeki 11 EL 520 plakalı TIR'a çarptı. Kazada İbrahim Cumhur Karagülle olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden İbrahim Cumhur Karagülle cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile karayolları ekipleri yönlendirildi.