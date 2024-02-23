Bilecik'te iş cinayeti... Üzerine kalas düşen işçi feci şekilde can verdi!
Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine üst katlardan kalasın düştüğü öne sürülen işçi yaşamını yitirdi.
Bilecik-Adapazarı karayolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22) adlı işçi, üst katlardan üzerine kalas devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın öldüğünü belirledi.
İşçinin cesedi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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