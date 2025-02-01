Kütahya'da iş cinayeti! Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda çalışan ağaç kesim işçisi Salih Kalmaz, kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya'da iş cinayeti! Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 17:19

Tokat köyünde meydana gelen olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kalmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #İşçi

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