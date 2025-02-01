Kütahya'da iş cinayeti! Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda çalışan ağaç kesim işçisi Salih Kalmaz, kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Tokat köyünde meydana gelen olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kalmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #İşçi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- ABD'de ikinci uçak faciası
- Tartışılan bilirkişinin tartışmalı raporu
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- Akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- Üç ülkeye gümrük vergisi geldi