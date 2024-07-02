Bilecik’te iş yerine silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:05

Güncelleme: 02.07.2024 - 12:10

Bilecik’te hizmet veren bir iş yerine silahlı saldırının gerçekleşmesinin ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

’Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’, ’Silahla Tehdit’, ’Mala Zarar Verme’ suçundan aranan şüpheli iş yerinde yakalandı. İş yerinde gerçekleştirilen aramada ekipler tarafından 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamında yasal işlem başlatıldı.