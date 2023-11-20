Bilecik’te işçi servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:04

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:05

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Söğüt’ten Bozüyük’e işçi taşıyan 11 TF 202 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Araç yol kenarında bulunan topraklı alana girerek, askıda kaldı. Kazayı gören yol üzerinde seyir halinde bulunan diğer sürücüler aracın başına gelerek, devrilmemesi için aracı tuttular.

2 KİŞİ YARALANDI

Askıda kalan aracın camından işçiler dışarı çıkartılırken, Y.Y. ve A.O. isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.