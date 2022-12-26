Bilecik'te kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:52

Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde oturan Alzheimer hastası Mehmet Karakaş, önceki gün evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Yakınları, çevredeki aramalarında Karakaş'ı bulamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Karakaş'ın bulunması için oluşturulan ekipler, Fıranlar köyünde arama yaptı. Karakaş, köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzguncuk mevkisindeki ormanda bu sabah ölü bulundu.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Karakaş'ın cesedi, otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.