Bilecik'te kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Bilecik'te, evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Karakaş (82), köyüne 4 kilometre uzaklıktaki ormanda ölü bulundu.
Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde oturan Alzheimer hastası Mehmet Karakaş, önceki gün evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Yakınları, çevredeki aramalarında Karakaş'ı bulamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Karakaş'ın bulunması için oluşturulan ekipler, Fıranlar köyünde arama yaptı. Karakaş, köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzguncuk mevkisindeki ormanda bu sabah ölü bulundu.
Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Karakaş'ın cesedi, otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- 'İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'
- Mustafa Sandal'dan İYİ Parti sürprizi!
- Erdoğan gemicilik AŞ
- Çete lideri Kurtuluş için iade kararı çıktı!
- Seçim öncesi hayalet YSK tehlikesi
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Bakan Bilgin'den yeni açıklama
- 'Altılı masada uzlaşılamayan iki konu var'
- CHP'li isim uyardı: Seçime kadar...