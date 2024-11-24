Son dakika... Afyonkarahisar'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 08:19

Güncelleme: 24.11.2024 - 08:31

Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdığı aktarıldı.

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