Bilecik'te otelin önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Bilecik'te kavgada silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bilecik Gazipaşa Mahallesi'nde bir otelin restoranına girmeye çalışan M.S. ile otelin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, iddiaya göre M.S. tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu Azerbaycan uyruklu güvenlik görevlisi Ü.B. bacağından yaralandı.
Diğer güvenlik görevlilerinden birinin de M.S.'nin silahını alıp bu kişiyi boynu ve göğsünden vurduğu ileri sürüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ü.B. ile ağır yaralanan M.S, ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bu sırada hastanenin önünde bekleyen taraflar arasında kavga çıktı. Polis, kavga edenleri güçlükle ayırabildi.
Ü.B., buradaki müdahalesi sonrasında Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alındı.
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