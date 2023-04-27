Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:40
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


BUDO Bursa İstanbul

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