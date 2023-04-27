Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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