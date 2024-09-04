Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kozan- İmamoğlu karayolunda meydana geldi.
Mustafa Arda Şahin (18) yönetimindeki 01 ANE 692 plakalı otomobil, İbrahim Değirmenci (52) yönetimindeki 01 RY 623 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Kaplan (20), İrfan Altun (20), Mücahit Altun (17) ve Betül Değirmenci (9), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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