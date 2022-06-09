Meteoroloji açıkladı: Türkiye 'sağanak yağış' etkisi altında

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, K.Maraş'ın batısı), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Sabah saatlerinde Trakya Kesimi ve Çanakkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik ile Çatalca ve Silivri çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

BURSA 16°C, 30°C

Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE 17°C, 28°C

Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın öğleden sonra görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

İSTANBUL 17°C, 26°C

Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çatalca Silivri çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

KOCAELİ 17°C, 28°C

Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 12°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, K.Maraş'ın batısı) beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

ADANA 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın öğleden sonra görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

ANTALYA 21°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 27°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde; yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın öğleden sonra iç kesimlerde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

BOLU 12°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 28°C

Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 26°C

Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP 20°C, 24°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın öğleden sonra iç kesimlerde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

AMASYA 17°C, 30°C

Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 13°C, 24°C

Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 23°C

Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan) yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS 8°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 15°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 32°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°C

Az bulutlu