Bilecik’te yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik’te iki katlı ahşap bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:21
Bilecik’te yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Samrı Köyü'nde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Ahmet Sukavıştığ'a ait olduğu öğrenilen evdeki yangına İnhisar Belediyesi ve Çaltı Köyü’ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evde bulunan Ahmet Sukavıştığ, komşuların yardımıyla dışarı çıkartılırken 85 yaşındaki eşi Ayşe Sukavıştığ evden çıkarılamadı.

Alevler arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.


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