Bilecik’te yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Bilecik’te iki katlı ahşap bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Samrı Köyü'nde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ahmet Sukavıştığ'a ait olduğu öğrenilen evdeki yangına İnhisar Belediyesi ve Çaltı Köyü’ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.
Evde bulunan Ahmet Sukavıştığ, komşuların yardımıyla dışarı çıkartılırken 85 yaşındaki eşi Ayşe Sukavıştığ evden çıkarılamadı.
Alevler arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Canan Karatay'a tepki
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Boğaziçi'ndeki köpeklerle ilgili yeni karar
- Öztrak'tan 'sızdırılan' video için açıklama