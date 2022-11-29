Bilecik'te yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Söğüt ilçesine bağlı Gündüzbey köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Özkan (60) yönetimindeki 11 TE 997 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yan yatan minibüsten yaralı olarak çıkarılan 7 kişi, sağlık ekiplerince Söğüt, Bozüyük ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Minibüsün sürücüsü Mehmet Özkan ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.
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