Bilecik'in ilçeleri! Bilecik'in kaç ilçesi var? Bilecik'in ilçe nüfusları kaç? Bilecik'in ilçe belediyeleri hangi partiden?

Söğüt

Söğüt ilçesi, Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olarak bilinir. 1231 yılında Thebasion adını taşırken Anadolu Selçuklu komutanı Ertuğrul Gazi tarafından İznik İmparatorluğu'ndan alınmıştır ve kendisine Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubad tarafından Domaniç ile birlikte verilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda üç kez Yunan işgaline uğramış ve 6 Eylül 1922'de işgalden yanmış bir şekilde kurtulmuştur. İlçeye bağlı Kızılsaray köyünün girişinde, hem Osmanlıca, hem de Rumca yazılar taşıyan bir Yunan karakolu bulunmaktadır ve bu karakol harap haldedir. Yüzölçümü 599 km², nüfusu 2021 yılına göre 18.352'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,63 oy oranıyla MHP'nin adayı İsmet Sever olmuştur.