Bilecik'in ilçeleri! Bilecik'in kaç ilçesi var? Bilecik'in ilçe nüfusları kaç? Bilecik'in ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Bilecik'in nüfusu 2021 yılına göre 228.334'tür.
Bilecik'in 8 ilçesi vardır.
Bilecik'in ilçeleri: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar.
Bozüyük
Bozüyük ilçesi ekonomi ve nüfus büyüklüğü olarak, Türkiye'deki bazı illerden büyük olan nadir ilçelerden biridir. Bu ilçe, Bilecik ilinin ekonomik, sosyal, siyasi kalbi konumundadır. İlçe adını 1890 yılında İstanbul – Ankara demiryolunun yapımı sırasında keşfedilen Bozüyük Höyüğünden almaktadır. 1954 yılında ise Oyuklu Köyü Çat adı altında ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Yüzölçümü 847 km², nüfusu 2021 yılına göre 78.010'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 50,38% oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmuştur.
Gölpazarı
Gölpazarı ilçesi için Osmanlının kuruluşunda hizmetleri geçen Gazi Mihal önemlidir. Hâlen Gazi Mihal adı bir ilkokulda ve ilçe hamamında yaşatılmaktadır. İlçede hava şehitlerinden pilot yüzbaşı Cengiz Topel adına yaptırılan bir ilkokul daha bulunmaktadır. Temiz su kaynakları ve toprak zenginliği ile 150 metreden 800 metreye kadar rakımda farklı biyo çeşitliliğe sahip ilçede ekolojik tarım gelişme göstermektedir. Ekolojik hayvancılık geniş meralara sahip ilçede önemli bir fırsattır. Yüzölçümü 686 km² km², nüfusu 2021 yılına göre 9.031'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 55,73% oy oranıyla AKP'nin adayı Hayri Suer olmuştur.
İnhisar
İnhisar, 30 Kasım 1989 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür. Sonradan ilçe olduğundan, asayişi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülmektedir. Fakat 01.04.2008 de ilçeye polis karakolu gelmiştir ve ilçe merkezinde asayişi polis tarafından devralınmıştır. İlçeye bağlı tek belde, Tarpak'tır ve 1992'den beri bu statüyü yürütmekteyken 2009'da çıkan beldeler kanununca köye dönüştürülmüştür. Yüzölçümü 341 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.032'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,19 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Kepez olmuştur.
Osmaneli
Tarihi MÖ 1000 yılından kalma Trak mezarı kalıntısı kadar uzanan Osmaneli, 1308 yılında Osmanlı topraklarına katılmış bir Anadolu ilçesidir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği üzere ayvası, karpuzu ve zeytini başta olmak üzere birçok tarım ürünü meşhurdur. Yüzölçümü 526 km², nüfusu 2021 yılına göre 21.497'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %37,62 oy oranıyla AKP'nin adayı Münür Şahin olmuştur.
Pazaryeri
1530 yılı Osmanlı kaynaklarında yerleşimden "Ermeni Pazarı" adıyla kaza merkezi olarak bahsedilir. Daha sonra yerleşimin adı Pazarcık olmuştur. Halen halk arasında Pazarcık olarak söylenen adı Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesi ile karıştığından Pazaryeri olarak değiştirilmiştir. Pazaryeri ilçesi arazisinin büyük bir kısmı (%87) ormanlarla kaplıdır. Kalan %13 ise gayet verimli arazilerden oluşmaktadır. Günümüzde Pazaryeri "Göletler Diyarı" olarak adlandırılmakta ve bu özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Hafta sonu Bilecik başta olmak üzere, Bursa, Eskişehir, Kütahya gibi yakın merkezlerden yoğun ziyaretçi almaktadır. Yüzölçümü 399 km², nüfusu 2020 yılına göre 14.955'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,83 oy oranıyla AKP'nin adayı Zekiye Tekin olmuştur.
Söğüt
Söğüt ilçesi, Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olarak bilinir. 1231 yılında Thebasion adını taşırken Anadolu Selçuklu komutanı Ertuğrul Gazi tarafından İznik İmparatorluğu'ndan alınmıştır ve kendisine Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubad tarafından Domaniç ile birlikte verilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda üç kez Yunan işgaline uğramış ve 6 Eylül 1922'de işgalden yanmış bir şekilde kurtulmuştur. İlçeye bağlı Kızılsaray köyünün girişinde, hem Osmanlıca, hem de Rumca yazılar taşıyan bir Yunan karakolu bulunmaktadır ve bu karakol harap haldedir. Yüzölçümü 599 km², nüfusu 2021 yılına göre 18.352'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,63 oy oranıyla MHP'nin adayı İsmet Sever olmuştur.
Yenipazar
Yenipazar ilçesi, 1926'ya dek Söğüt’e bağlı, 1926'dan sonra Gölpazarı ilçesine bağlı bir bucak iken, 3392 sayılı yasa ile ilçe statüsüne alınmış, 11 Ağustos 1988’den itibaren ilçe olmuş. 26 Mart 1989’da Belediye olmuştur. İlçedeki İnkaya Mağarası, Karahasanlar köyüne 15 dakika mesafede bulunur. Tek bir galeride (40x44 m), 40 m'yi bulan tavan yüksekliği vardır. Eski zamanlarda iskan edildiği düşünülen mağarada; taban kalın bir fosil toprak ile kaplıdır. Duvarlarda da küçük oyuntular ve kazıntılar bulunmaktadır. İlçedeki Yenipazar Kanyonu, İnhisar ilçesi ile Yenipazar arasında 2896 metre boyunca uzanır. Kanyonun Yenipazar giriş yüksekliği 538 m olup Gedikkaya diye adlandırılırken, Harmanköy'e ulaşan çıkış yüksekliği 385 m'dir ve Harmankaya olarak anılır. Yüzölçümü 272 km², nüfusu 2021 yılına göre 2.787'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,05 oy oranıyla MHP'nin adayı İlhan Özden olmuştur.
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