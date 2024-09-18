'Bilip söylemememiz gereken şeyler var' demişti... Salim Güran ile AKP'li Galip Ensarioğlu aynı karede!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:20

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:35

Diyarbakır Bağlar, Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındayken katledilen Narin Güran'ın katil zanlılarından Salim Güran ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun karşılıklı çay içtikleri bir fotoğraf ortaya çıktı.

AYNI KAREDELER

Sosyal medyada, Salim Güran ve Ensarioğlu'nun aynı karede olduğu görülen bu fotoğraf dolaşıma sokuldu:

FOTOĞRAFTAKİ İSİM SALİM GÜRAN

Söz konusu fotoğrafta bahsedilen kişinin, Narin cinayetinin sanıklarından Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran olduğu, Ensarioğlu'nun 2023 yılındaki paylaşımıyla doğrulandı.

İşte Ensarioğlu'nun 2023 yılındaki paylaşımı...

AKP'Lİ ENSARİOĞLU'NUN İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade ederek tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

“Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.”

İSTİFAYA MI HAZIRLANIYOR?

"Bilip söylemediklerimiz var” ifadeleri nedeniyle eleştirilerin odağına gelen AKP’li Ensarioğlu tepkilerin ardından ise siyaseti bırakmayı düşündüğünü söylemişti.

“DEVLETİN BİLDİĞİNDEN DAHA FAZLASINI BİLMİYORUM"

Katıldığı yayınlarda “kim yapmış olabilir” sorusuna yanıtlar verdiğini, tahminlerini dile getirdiğini ifade eden Ensarioğlu, Narin cinayetine dair, “Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok” diye konuşmuştu.

"YALAN MI SÖYLEMEM LAZIM?"

Katledilen Narin’in yıllar öncesi ölen dedesi ile arkadaş olduğunun altını çizen AKP’li Ensarioğlu, “Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler.”