İstifaya mı hazırlanıyor? İfadeleriyle tepki çeken AKP'li Ensarioğlu'dan bu kez 'farklı' açıklama: 'Amca görmemesi gerekeni gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:15

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:31

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade ederek tepki çeken ifadeler kullanmıştı:

“Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.”

“SÖZLERİMİ ÇARPITTILAR”

Ensarioğlu’ndan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Serbestiyet’ten Onur Erkan’a konuşan Ensarioğlu tepki çeken sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Narin kızımızın canice öldürüldüğü bu acı olayı, siyasi tartışmalara çekmek isteyenler tarafından sözlerim çarpıtıldı. Soruşturma gayet ciddi bir şekilde yürütülüyor. Narin kızımızın otopsisinde alınan bulguların Adli Tıp’taki detaylı incelemelerin de tamamlanmasıyla düğümün de çözülmesini sağlayacak. Soruşturma neticeye de ulaşacaktır, bu caniliği yapanlar ve ortak olanlar kimlerse bu ortaya çıkarılacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Devlet bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar meselenin üzerine gidiyor. Toplum da bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar duyarlı ve farkında.

Bu yanlış yorumlara ve soruşturmanın gizlilik esasında yürümesine vurgu yaptım. Konuyu ilk günden beri takip ediyorum, bölgeyi de yakından biliyorum, söylediğim gibi aileden de dostlarım var. Tamamen soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptım.”

“GÖRMEMESİ GEREKTİĞİ BİR ŞEY GÖRDÜĞÜ İÇİN…”

Ensarioğlu, Narin’in öldürülmesine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilindiği gibi zanlılardan biri, Narin’in cansız bedenini, Narin’in köy muhtarı olan amcası Salim Güran’ın kendisine teslim ettiğini ve kendisinin de dereye gizlediğini itiraf etti. Salim Güran zaten aracında Narin’in DNA izinin bulunması ve telefonundaki verilerini silmesi gibi tespitler sonrası geçen hafta tutuklanmıştı.

Narin’in Kur’an kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti de ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu da önemli bir bilgi çünkü Narin’in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin’in eve ulaştığını gösteriyor.

Ayrıca o gün, köyün gençleri de iki gün sonra olacak düğünün davetiyelerini dağıtmak için civar köylere gitmiş.

Bunlar, Narin’in görmemesi gereken bir şey gördüğü için, amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Henüz bunları reddediyor kendisi."

AİLEDE İYİ PARTİ’DE GÖREV YAPAN VAR

Ensarioğlu, ailenin HÜDA-PAR ile yakınlığına ilişkin soruya ise, “HÜDA PAR’la hiçbir ilgileri yok. Daha önce benim Doğru Yol Partisi’nde il başkanlığı yaptığım dönemde il yönetimimizde Güran ailesinden bir dostumuz vardı. Narin’in rahmetli dedesi de benim dostumdu. Aile ağırlıklı olarak Refah geleneğinden gelen bir aile. O aileden bir dönem İYİ Parti’de il yöneticiliği yapan oldu. Halen AK Parti Bağlar ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri var. Ailedekiler, Molla Gürani’nin torunları olduklarını söyler. Güran soyadı da oradan geliyor” yanıtını verdi.

İSTİFAYA MI HAZIRLANIYOR?

Ensarioğlu öte yandan 'son kez' konuştuğunu belirterek Sözcü Televizyonu’na konuştu.

"Bilip söylemediklerimiz var” ifadeleri nedeniyle eleştirilerin odağına gelen AKP’li Ensarioğlu, siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.

“DEVLETİN BİLDİĞİNDEN DAHA FAZLASINI BİLMİYORUM"

Katıldığı yayınlarda “kim yapmış olabilir” sorusuna yanıtlar verdiğini, tahminlerini dile getirdiğini ifade eden Ensarioğlu, Narin cinayetine dair, “Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok” diye konuştu.

"YALAN MI SÖYLEMEM LAZIM?"

Katledilen Narin’in yıllar öncesi ölen dedesi ile arkadaş olduğunun altını çizen AKP’li Ensarioğlu, “Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler.”

"SİYASETİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını iddia eden Ensarioğlu, bunun Sözcü Televizyonu tarafından değil yurt dışından boy hesaplar ve PKK terör örgütü mensupları tarafından yapıldığını ifade ederek sözlerini sürdürdü:

"Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı.”