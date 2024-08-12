Bilirkişi heyetinden dikkat çeken talep: Davadan affını istediler
44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nde, müteahhitin asli kusurlu olduğunu belirten raporu hazırlayan ekip davadan affını istedi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapılmasına karşın 6 Şubat depreminde yıkılan ve 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi Davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Binaya ilişkin ikinci bilirkişi raporunu hazırlayan ekip, davadan affını istedi. Beş kişiden oluşan ekip, taleplerine gerekçe olarak "Heyet üyelerinin haksız biçimde linç kampanyasına maruz bırakılması", "Kendilerinin ve ailelerinin hedef gösterilmesi", "Tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışma imkanının ortadan kaldırılması" ve "Eğitim verdikleri öğrenci sayısının yüksekliği" gösterdi.
MÜTEAHHİT ASLİ KUSURLU DENİLMİŞTİ
Heyetin geçtiğimiz ay tamamladığı raporda “yıkımın zeminden kaynaklı olmadığı” belirtilmişti. Ayrıca raporda betonarme projesine aykırı olarak yapılan tadilat ile göçme arasında bir illiyet bağı bulunduğu vurgulanarak tutuklu sanık müteahhit H.Ç.'nin asli kusurlu olduğu belirtilmişti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- O cani için karar çıktı!
- Üniversiteliye rant sürgünü
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'