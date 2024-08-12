Bilirkişi heyetinden dikkat çeken talep: Davadan affını istediler

44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nde, müteahhitin asli kusurlu olduğunu belirten raporu hazırlayan ekip davadan affını istedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 12.08.2024 - 18:04
Bilirkişi heyetinden dikkat çeken talep: Davadan affını istediler
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapılmasına karşın 6 Şubat depreminde yıkılan ve 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi Davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Binaya ilişkin ikinci bilirkişi raporunu hazırlayan ekip, davadan affını istedi. Beş kişiden oluşan ekip, taleplerine gerekçe olarak "Heyet üyelerinin haksız biçimde linç kampanyasına maruz bırakılması", "Kendilerinin ve ailelerinin hedef gösterilmesi", "Tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışma imkanının ortadan kaldırılması" ve "Eğitim verdikleri öğrenci sayısının yüksekliği" gösterdi.

MÜTEAHHİT ASLİ KUSURLU DENİLMİŞTİ

Heyetin geçtiğimiz ay tamamladığı raporda “yıkımın zeminden kaynaklı olmadığı” belirtilmişti. Ayrıca raporda betonarme projesine aykırı olarak yapılan tadilat ile göçme arasında bir illiyet bağı bulunduğu vurgulanarak tutuklu sanık müteahhit H.Ç.'nin asli kusurlu olduğu belirtilmişti.


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