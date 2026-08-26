Bilirkişi raporu çıktı... Alihan Kuriş hakkında 'adam öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016 tarihindeki ölümü şüpheli bulundu.

Soruşturma kapsamında, Denizolgun'un 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan ve ölüm nedeninin 'beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm' olarak belirtildiği rapor incelemeye alındı. Söz konusu raporda imzası bulunan doktorlar hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenilirken, hakkında şikâyet olan Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında da ‘adam öldürme’ suçundan da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

OTOPSİ KAYDIYLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ YANITLAR

Başsavcılığın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde otopsi video kaydının gönderilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdiği belirtildi. Bu yazılara, 'böyle bir kayıt yoktur' şeklinde cevap verildiği, ancak 18 Ağustos 2026 tarihinde söz konusu kaydın bulunduğunun bildirilmesi üzerine, kaydın bulunmadığı yönünde yanıt veren Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK SÜRDÜRÜLECEK

Fethi kabir işlemi, Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışmalar, ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışmalar, HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar ve Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabının yanı sıra devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemlerinin hassasiyetle ve genişletilerek yürütüleceği bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMASI

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;

Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026 tarihli ATK uzmanı prof. dr. bilirkişi raporundaki “şüpheli ölüm” tespiti karşısında;

Şikayet edilen Alihan Kuriş vd şüpheliler hakkında ilk etapta “Adam Öldürme” suçundan;

17/10/2016 tarih ve 70898959-101.02-16/76937/4012 sayılı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/02/2026, 01/06/2026, 14/07/2026 tarihli, otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle “böyle bir kayıt yoktur” şeklinde cevap veren, ancak 18/08/2026 tarihinde kayıt vardır diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan soruşturmaya devam edilmektedir.

Fethi kabir işlemi neticesi; Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesi; ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışma neticesi; HTS kayıtları; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi; Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı; devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir."