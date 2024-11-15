BİM kamyonunun freni patladı: 3 aracı hurdaya çevirdi

Bursa’da yokuşta kontrolden çıkan BİM kamyonu, 3 aracı pert edip bir evin duvarına vurarak durabildi.

BİM kamyonunun freni patladı: 3 aracı hurdaya çevirdi
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:47

Merkez Yıldırım ilçesi Kurtbasan Mahallesi’nde, sevkiyat için yola çıkan BİM’e ait kamyon sürücüsü, yokuş yukarı seyir halindeyken freni patladı.

Yokuşta kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 3 araca çarpıp araçları kullanılmaz hale getirdi. Araçlara çarpmasına rağmen duramayan kamyon geri geri bir evin penceresinden içeriye girdi.

Evin duvarı ve penceresi yıkılırken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrası çevredekiler, 112 ekiplerine bilgi verdi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.


Etiketler: #Bursa

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