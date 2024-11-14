Bursa'da özel okulda yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti!

Mudanya ilçesinde özel bir okulda gece yarısı çıkan yangında Engin B. adlı kişi dumandan boğularak hayatını kaybetti. Savcılık ve itfaiye soruşturma başlattı.

Bursa'da özel okulda yangın faciası: 1 kişi hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:08

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan Mahallesi'ndeki FKM Okulları'nda sabaha karşı yangın meydana geldi.

Binadan çevreye yoğun şekilde duman yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 5 ekiple yaklaşık 10 dakika içerisinde olaya müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul içerisinde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler yaptıkları incelemede 39 yaşındaki Engin B.'nin dumandan boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangın kısa sürede söndürüldü.


Etiketler: #Bursa #okul #Yangın #Soruşturma

İlgili Haberler

Kocaeli'nde korkunç olay... Çatı katında çıkan yangında mahsur kaldı!

Kocaeli'nde korkunç olay... Çatı katında çıkan yangında mahsur kaldı!
Son dakika... İstanbul'da metro yangını: İstasyon kapatıldı!

Son dakika... İstanbul'da metro yangını: İstasyon kapatıldı!
Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!

Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler