Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı kaza geçirdi: Annesi ve kızı da yaralandı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:20

Güncelleme: 14.11.2024 - 14:20

Sinop-Kastamonu karayolu Halaçlı köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Bursa’ya giden Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı (55) idaresindeki 16 AKK 433 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola girmek isteyen Baha Karakaya (76) yönetimindeki 37 BE 131 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı’nın kullandığı otomobil, takla attı. Kazada sürücü Büyükkayıkçı ile araçta bulunan annesi Gülten Büyükkayıkçı (78) ve kızı Kaylegül Büyükkayıkçı (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.