15 Kasım 2021 Pazartesi, 14:15

Sosyal medyada bir süredir BİM market zincirinde 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar üzerine BİM tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, AKP iktidarı döneminde özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları hatırlatılarak, ''Şeker fabrikaları son günlerde şeker satışını neredeyse durdurdu. Üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denilmişti.



TÜRKŞEKER YALANLAMIŞTI

BİM'in bu açıklamasının ardından TÜRKŞEKER'den yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER, 2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikasında tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 2021-2022 yılı üretim döneminde TÜRKŞEKER, yaklaşık 400 bin ton şeker üretmiş olup, bu miktar kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarındadır. TÜRKŞEKER aynı zamanda, iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı şeker (C Şeker) üretmiştir. 300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri üreterek, toplamda tüm şeker sanayinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretilmiştir" denilmişti.



BİM KİMİN? BİM MARKETLERİNİN SAHİBİ KİM?

Kamuoyuna yansıyan bu gelişmelerin ardından, BİM marketlerinin sahibinin kim olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. 'BİM kimin?', 'BİM marketlerinin sahibi kimdir?', 'BİM'in ortakları kimler?' soruları arama motorlarında en çok aratılan başlıklardan oldu.

İşte BİM'in sahibi ve BİM marketler hakkında detaylar...

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir indirim marketi zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.

Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firmadır. 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında halka açıldı. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.

BİM, Türkiye'nin dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas ve Mısır'daki mağazaları 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 8.407 (File süpermarketleriyle birlikte 8530) mağazası, Fas ve Mısır'daki mağazalarıyla birlikte toplam 9365 mağazası vardır.

BİM'İN SAHİBİ VE ORTAKLARI

BİM, 1995 yılında faaliyetlerine 21 mağazayla başladı. Kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç bulunan market zincirinin CEO'su ve kurucu ortağı ise Mustafa Latif Topbaş'tır.

Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM'in portföyünde 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 750 ürün bulundurur. Çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedefleyen firma 1997 yılında Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost Süt'ü piyasaya sürmüştü.

Şirket, Borsa İstanbul'a 2005 Temmuz'da BIMAS kodu ile kote oldu. Mayıs 2021 itibarıyla, hisselerinin yüzde 71,40'i halka açık olarak işlem görüyor.

Şirket Türkiye dışındaki faaliyetlerine 11 Nisan 2009 tarihinde Fas'ın Kazablanka kentinde aynı gün içinde 10 mağaza açarak başladı. 2014 yılı ikinci yarısında Mısır'da 46 mağaza açarak ikinci yurtdışı operasyonuna başladı. 2019 yılı sonu itibarıyla Fas'ta 497, Mısır'da 320 mağazası bulunur.

Şirket, 2012 yılında Avea tabanlı sanal operatörü BİMCell ile GSM sektörüne de girdi. BimCell'in abone sayısı 2012 yılı sonu 440 bin, 2013 yılı 700 bin, 2014 yılında 1 milyona ulaştı. 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyen net satış toplamı 40,212 milyon liraya ulaşarak Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonda kalmaya devam etti.

Şirket 2015 yılında, süpermarket formatındaki FİLE mağazalarını açtı. Süpermarket formatını File Mağazaları, satış yelpazesinde yaklaşık 4.200 ürün bulundurur; ürünlerin yüzde 35’i özel markalardan oluşur. 31 Mart 2021 itibarıyla FİLE formatında 133 mağaza bulunuyor.

BİM'İN SAHİBİ MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR?

Türk iş insanı olan Mustafa Latif Topbaş, 1995 yılında perakende mağazası olan BİM’in CEO'su ve kurucu ortağıdır. Genellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile karıştırılan Mustafa Latif Topbaş’ın Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına girdi. Daha sonra muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yaptı.

Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer aldı. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev aldı. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mustafa Topbaş, 1996 yılında Ülker ailesi ile ortak olarak Ak Gıda‘yı kurdu.

Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.