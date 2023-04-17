Yeni Akit yazarı 5 diziyi hedef aldı: 'Tehlikeli kutudaki ahlaki erozyon'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:43

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:43

Sansürün her alanda yaşandığı 21 yıllık AKP iktidarında, son günlerde dizilere verilen cezalar da dikkat çekiyor. Son olarak RTÜK tarafından Kızılcık Şerbeti'ne verilen 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL'lik cezası tepki çekti.

Dizinin cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü bir anda kesildi ve yerine 'İslamofobi' belgeseli yayınlandı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.



5 DİZİYİ HEDEF ALDI: 'AHLAKİ EROZYON'

Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza kamuoyunda gündemini korurken; gerici Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Selma Savcı köşesinde 5 diziyi hedef aldı.

Savcı, "Son günlerde hem sosyal medyada hem de RTÜK tarafından verilen cezalarıyla gündemde olan; Yalı Çapkını, Aile, Kızılcık Şerbeti, Yasak Elma, Tuzak vb. gibi diziler üzerinden gençliğimizi daha da etkin bir şekilde terbiye etmemiz ilk şartımız olmalıdır” görüşünü savundu.

Savcı, RTÜK’e de “Akıllı işaretler olarak işaretlenen bu gayri ahlaki diziler için bir akıllı işaret daha icad edilip, ‘İzlenemeyecek dizi’ formatının bir an önce kanallarımızda boy göstermesini bekliyorum” çağrısını yaptı.

Savcı yazısında, "Bu aşamada dizileri denetleyen RTÜK’ün yapısını da hatırlatmakta yarar var… Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli, Anayasanın 133. maddesi kapsamında üyeleri TBMM Genel Kurulunca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir. Üst Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. Bir kamu kurumu olan RTÜK’ün üyeleriyle birlikte daha aktif bir şekilde olaylara daha iyi kanalize olarak, sebep değil sonuçlarıyla birlikte olayları tahlil etmesi ise benim için en büyük beklenti olacaktır. Her olumsuz sahne içeren dizi sonrasında RTÜK’ten beklentimizin olmasından ziyade, o sahnelerin hiç ekrana gelmemesi için RTÜK ve kanal yapımcıları arasında daha sağlıklı ilişkiler kurularak bu ekrana gelen ve daha sonra 7/24 sosyal medyada dönen ahlaksız sahnelerin önüne geçilmesi elzemdir" düşüncesini dile getirdi.

Savcı şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu anda paralarına para katarak ilerleyen dijital platformlar adı altında her türlü iğrençliğin sahnelendiği kanallar olan; Netflix, Disney+, BluTV, TOD, Mubi, Prime Video, Exxen’lerin olduğu bir mayın tarlasında yaşarken ve bir de bunlara uydu kanallarımızın eşlik etmesi kabul edilebilir bir durum olmasa gerek..."