'Bina kötü kokuyor' tepkisi meydan kavgasına dönüştü!

Kağıthane'de iddiaya göre, misafirliğe gelen ailenin 'bina kötü kokuyor' tepkisini bina sakinleri duyunca ortalık karıştı. Aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:55
'Bina kötü kokuyor' tepkisi meydan kavgasına dönüştü!
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir aile akrabalarına misafirliğe gitti. Binaya giren aile, iddiaya göre kötü kokudan rahatsız olunca bağırarak “bina ne kadar kötü kokuyor” dedi.

Bunu duyan bina sakinleri, aileye “beğenmiyorsanız gidin binadan” diye karşılık verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ağız dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi.

O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.

Binadan dışarıya taşan olay adeta meydan kavgasına dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan olayda, misafirliğe gelen aile de bina sakinlerden birini çocuğuna saldırdı.

4 GÖZALTI

Birçok kişinin yaralandığı olayla ilgili yurttaşların ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri ise kaşı patlayan genç ile hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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