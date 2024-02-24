İki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 1 çocuk yaralandı!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:11

Güncelleme: 24.02.2024 - 14:11

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan D.Ş. (16) yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı D.Ş.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.