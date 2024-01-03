Bursa'da 4 katlı binada yangın paniği: Bodrum kattan alevler yükseldi!
Bursa'da 4 katlı binanın bodrum katındaki çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki 4 katlı binada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
Bodrum kattan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Yangının plastik malzemelerden çıktığı belirlenirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangın sonrası bodrum kat kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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