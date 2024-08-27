Binada çökme meydana geldi: Bir kişi alt kata düştü

Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı çöktü. 4'üncü katta bulunan Eda Maden 3'üncü kata düştü. Hafif yaralanan Maden hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 22:14
Binada çökme meydana geldi: Bir kişi alt kata düştü
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Olay, saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı büyük bir gürültüyle alt kata çöktü. 

Olay sırasında dairede olan Eda Maden'de 3'üncü kata düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Maden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.


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