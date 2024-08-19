İskele çökmesinde ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:41
İskele çökmesinde ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Adıyaman merkez İndere bölgesinde, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), 9 Ağustos tarihinde iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düşmüş ve her üç işçide yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden Ahmet Kars olayın yaşandığı gün hayatını kaybetmiş durumu ağır olan Cafer Özgül ise yoğun bakım servisine alınmıştı.

Burada tedavi altına alınan Cafer Özgül, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Cafer Özgül’ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


adıyaman haberleri

İlgili Haberler

Rezerv alan Adıyaman’ı da vurdu!

Rezerv alan Adıyaman’ı da vurdu!
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Adıyaman’da mahalle kavgası

Adıyaman’da mahalle kavgası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler