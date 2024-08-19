İskele çökmesinde ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman’da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Adıyaman merkez İndere bölgesinde, devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27), 9 Ağustos tarihinde iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düşmüş ve her üç işçide yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan işçilerden Ahmet Kars olayın yaşandığı gün hayatını kaybetmiş durumu ağır olan Cafer Özgül ise yoğun bakım servisine alınmıştı.
Burada tedavi altına alınan Cafer Özgül, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Cafer Özgül’ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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