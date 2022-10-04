Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.”
Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) October 4, 2022
Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah.
Dua bekler, dua ederiz.
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