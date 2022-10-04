Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

04 Ekim 2022 Salı, 19:42

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.”