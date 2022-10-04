Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 19:42
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz.”


AKP koronavirüs Binali Yıldırım

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