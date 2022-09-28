AKP'den seçim hamlesi: Binali Yıldırım başkanlığında 'akiller birimi'
Türkiye'yi tarihinin en derin ekonomik kriziyle karşı karşıya bırakan AKP, 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yol haritasının denetlenmesi için strateji birimi kuracağı iddia edilen AKP'nin, ayrıca Binali Yıldırım'ın başkanlığında bir akiller heyeti kurması bekleniyor.
Seçime giderken iktidarın yeni birimler kurduğu öğrenildi. AKP'nin seçim sürecinde yol haritasını hazırlayıp, denetlemesini yapmak için strateji birimi, partiye danışmanlık görevi yapması için de akiller birimi kuracağı belirtiliyor. Partinin tecrübeli vitrin isimlerinin strateji biriminde yer alacağı ifade edilirken, AKP’nin kurucu isimlerinin ise akiller biriminde yer alacağı ileri sürülüyor.
Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre; seçim yaklaşırken iktidar partisinde de hummalı bir çalışma başlatıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin yetkili organlarını sahaya çıkmaya ve teşkilatlarla koordineli çalışma talimatı vermesinden sonra AKP Genel Merkezi’nde de yeni birimler kurulmaya başlandığı belirtiliyor.
Özellikle seçim sürecinde partinin koordineli çalışması ve yeni stratejiler geliştirmesi için partinin tecrübeli isimlerinin yer alacağı bir birim kurulacağı ifade edilirken, diğer taraftan ise partiye danışmanlık yapacak akiller biriminin kurulacağı belirtiliyor.
İSİMLER ÖNE SÜRÜLDÜ
İktidarın kuracağı birimlerden birinin Strateji Birimi olacağı ifade edilirken, bu birimde ise Mahir Ünal, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Yalçın Akdoğan, Bülent Turan ve Afgan Ala gibi isimlerin olacağı kaydedildi. Öte yandan Binali Yıldırım başkanlığında ise akiller birimi kurulacağı kaydedilirken, bu birimde ise AKP’nin kurucu isimlerinin yer alacağı ileri sürüldü.
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