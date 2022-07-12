Binanın 6. katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kastamonu'da bir binanın 6'ncı katından düşen öğretmen Öznur Çörekçioğlu'ndan acı haber geldi. Çörekçioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
12 Temmuz 2022 Salı, 14:59
Binanın 6. katından düşen öğretmen hayatını kaybetti
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Kurban Bayramı dolayısıyla akrabalarını ziyarete giden Öznur Çörekçioğlu, İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'taki binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

FEN ÖĞRETMENİYDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çörekçioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çörekçioğlu'nun Merkez Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni olduğu öğrenildi.

 


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