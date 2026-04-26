Bingöl güne depremle uyanmıştı... Naci Görür 'çok tehlikeli' diyerek uyardı

26.04.2026 10:07:00
Haber Merkezi
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de yaşanan 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede "Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır" ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede paniğe yol açan depremle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YA BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR..."

Depremin yaşandığı bölgeye ilişkin endişelendiren açıklamalarda bulunan Görür, şunları kaydetti:

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı."

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem Akdeniz’de saat 22.49’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem, Datça’ya 267 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem AFAD Deprem Dairesi, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Bingöl Valiliği, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediğini açıkladı.