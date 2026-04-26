Bingöl güne depremle uyanmıştı... Naci Görür 'çok tehlikeli' diyerek uyardı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede paniğe yol açan depremle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YA BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR..."

Depremin yaşandığı bölgeye ilişkin endişelendiren açıklamalarda bulunan Görür, şunları kaydetti:

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı."