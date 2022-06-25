Bingöl'de 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi
Güvenlik güçleri, Genç ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler, ekipler tarafından söküldü.
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arazide ekili 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekipler, Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda, arazide Hint kenevirleri olduğunu belirledi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekili kenevirler söküldü.
Operasyonda 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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