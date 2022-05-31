Para karşılığı mısır tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren O.G. (33), polis operasyonuyla yakalandı. Tutuklanan O.G., ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım kişiden aldığım tohumları ektim" dedi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 10:24

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler, O.G.'nin tarlasına baskın yaptı.

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