Bingöl'de 215 köy yolu kar nedeniyle kapandı, esnaf küreklerle dükkan önlerini açtı
Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak çalışma yürütüyor. Karlıova’da esnaf ve vatandaşlar iş yerlerinin önünü kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken, Vefa Ekipleri hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Bingöl’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde merkeze bağlı 61 köy ile ilçelerde toplam 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 115 personel ve 54 araçla kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kar yağışının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Tüm ilçelerimizi etkileyen yoğun kar yağışı, ekiplerimizin çalışmalarını zorlaştırıyor. Ancak sahadayız ve kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte daha hızlı müdahale edeceğiz. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz” dedi.
Özellikle Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle birçok ev ve iş yerinin önü kapanırken, yurttaş küreklerle kendi imkânlarıyla yollarını açmaya çalıştı. Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde yolları temizleme çalışmalarına başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- AKP'li Cevizoğlu'ndan 'sembolik şiddet' suçlaması
- Ankara'da poligonda panik anları
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon