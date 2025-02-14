Bingöl'de 215 köy yolu kar nedeniyle kapandı, esnaf küreklerle dükkan önlerini açtı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak çalışma yürütüyor. Karlıova’da esnaf ve vatandaşlar iş yerlerinin önünü kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken, Vefa Ekipleri hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bingöl'de 215 köy yolu kar nedeniyle kapandı, esnaf küreklerle dükkan önlerini açtı
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DHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:58

Bingöl’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde merkeze bağlı 61 köy ile ilçelerde toplam 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 115 personel ve 54 araçla kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kar yağışının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Tüm ilçelerimizi etkileyen yoğun kar yağışı, ekiplerimizin çalışmalarını zorlaştırıyor. Ancak sahadayız ve kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte daha hızlı müdahale edeceğiz. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz” dedi.

Özellikle Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle birçok ev ve iş yerinin önü kapanırken, yurttaş küreklerle kendi imkânlarıyla yollarını açmaya çalıştı. Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde yolları temizleme çalışmalarına başladı. 



Etiketler: #Bingöl #bingöl valisi #kar yağışı

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