Evinde yasa dışı 'kenevir' yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, yasa dışı kenevir yetiştirilen eve yapılan operasyonda 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:40
Evinde yasa dışı 'kenevir' yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.E.'nin Sincan ilçesindeki evinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adrese operasyon düzenledi.

37 KÖK KENEVİR..

Aramada 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ve kenevirlere el konulurken, E.E. hakkında adli işlemlere başlandı.


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