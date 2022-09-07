Evinde yasa dışı 'kenevir' yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da, yasa dışı kenevir yetiştirilen eve yapılan operasyonda 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.E.'nin Sincan ilçesindeki evinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adrese operasyon düzenledi.
37 KÖK KENEVİR..
Aramada 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ve kenevirlere el konulurken, E.E. hakkında adli işlemlere başlandı.
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