Ormanda 'Hint keneviri' yetiştiren şüpheliye gözaltı

06 Eylül 2022 Salı, 16:36

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Maden ilçesindeki şüphelinin, evinin yakınındaki ormanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

YÜKSEK MİKTARDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, ormanda ve evde yapılan aramada 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.