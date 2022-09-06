Ormanda 'Hint keneviri' yetiştiren şüpheliye gözaltı
Elazığ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında, ormanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Maden ilçesindeki şüphelinin, evinin yakınındaki ormanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
YÜKSEK MİKTARDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Harekete geçen ekipler, ormanda ve evde yapılan aramada 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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