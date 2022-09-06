Ormanda 'Hint keneviri' yetiştiren şüpheliye gözaltı

Elazığ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında, ormanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

DHA
06 Eylül 2022 Salı, 16:36
Ormanda 'Hint keneviri' yetiştiren şüpheliye gözaltı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Maden ilçesindeki şüphelinin, evinin yakınındaki ormanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

YÜKSEK MİKTARDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, ormanda ve evde yapılan aramada 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Orman Kenevir Hint keneviri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler