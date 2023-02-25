Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.28'de yaşanan depremin derinliği ise 14 kilometre olarak kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:59
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


Bingöl deprem

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